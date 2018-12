Was für eine Achterbahn der Gefühle! Am vergangenen Samstag spielte der VfB Stuttgart gegen den Hertha BSC in Berlin. Nach einem spannenden Match ging das Team des VfB-Mannschafts-Kapitäns Christian Gentner mit einem 2:1 als Sieger vom Platz. Eigentlich hatte der Mittelfeldspieler allen Grund zur Freude. Doch der Triumph wurde von einem schrecklichen Schicksalsschlag überschattet: Der Vater des Kickers brach auf der Tribüne zusammen.

Nach Abpfiff spielten sich in der Mercedes-Benz Arena dramatische Szenen ab. Wie Sky berichtet, stürmte Christian nach dem Spiel aus der Kabine und rannte in den Business-Bereich des Stadions. Wie der Fußballklub bekannt gab, war der Papa des Sportlers bewusstlos und musste vom Notarzt reanimiert werden. Die Verantwortlichen ließen das Gelände sofort räumen und auch die Spieler standen angesichts des medizinischen Notfalls nicht für Interviews zur Verfügung.

Bisher ist nicht bekannt, wie es Christians Vater geht, da der Verein umgehend sämtliche Medienaktivität einstellte. Doch auf Anfrage des Sportsenders teilte der VfB-Pressesprecher mit, dass man mit dem Schlimmsten rechnen müsse. Der 33-Jährige äußerte sich selbst noch nicht zu dem Vorfall.

