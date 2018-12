Colin Kroll (†35) ist tot! Der US-amerikanische Unternehmer war vor allem für seine Arbeit als Mitbegründer der Video-Plattform Vine und seinem Posten als Geschäftsführer der Firma HQ Trivia, einem Video-Spiel für Smartphones, bekannt. Am frühen Sonntagmorgen hatte die Freundin des IT-Experten die Polizei alarmiert, die sofort einen Streifenwagen zu Colins Wohnung schickte. Die Beamten fanden ihn schließlich leblos in seinem Apartment.

Wie TMZ berichtet, hatte die Partnerin des 35-Jährigen die Polizei eingeschaltet, da sie Colin nicht erreichen konnte. Als die Polizisten in dessen New Yorker Apartment ankamen, sei er bereits tot gewesen. Die Beamten fanden ihn in seinem Schlafzimmer, neben seinem Bett sollen angeblich Drogen gelegen haben. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass es sich bei den Substanzen um Kokain und Heroin handelte.

Nach dem Stand der aktuellen Ermittlungen war vermutlich eine Überdosis die Ursache für den Tod des jungen Unternehmers. Bislang gibt es allerdings noch kein offizielles Statement zu den laufenden Untersuchungen.

Getty Images Colin Kroll bei einer Preisverleihung

Getty Images Honorees Rus Yusupov und Colin Kroll

Getty Images Lil Jon und Colin Kroll bei den Variety Breakthrough of the Year Awards



