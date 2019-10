Neue Ermittlungen im Fall Colin Kroll! Der Vine-Gründer wurde im vergangenen Dezember tot in seinem New Yorker Apartment gefunden. Neben dem Leichnam stießen die Beamten auf Drogen, die kurz darauf als Todesursache identifiziert wurden: Der IT-Experte starb infolge einer Überdosis. Fast ein Jahr später wurden nun sechs Männer festgenommen, die mit dem Tod des 34-Jährigen in Verbindung stehen könnten: Sie sollen Colin die Substanzen verkauft haben.

Laut einer Pressemitteilung der New Yorker Staatsanwaltschaft betreiben die Verdächtigen ein Unternehmen, das seinen Kunden Drogen direkt vor die Haustür liefere. Auch Colin soll einer ihrer Klienten gewesen sein. Für den US-Staatsanwalt Geoffrey Berman tragen die Betreiber dieses Services eine Mitschuld an dem Tod des Unternehmers. "Angeblich verkauften die Angeklagten ihr Gift weiter, obwohl sie die Wirkung der von ihnen verteilten und verkauften Medikamente kannten", fasste er den aktuellen Stand der Ermittlungen zusammen. Mit der Festnahme wolle man versuchen, den Heroin- und Kokain-Handel auf den Straßen New Yorks zu stoppen.

Lange habe man die kriminellen Machenschaften nicht aufdecken können, da der Drogen-Lieferservice mehrfach seine Telefonnummer geändert habe. Im Falle einer Verurteilung könnten den Verhafteten nun jedoch zehn Jahre Gefängnis drohen.

Getty Images Honorees Rus Yusupov und Colin Kroll

Getty Images Colin Kroll bei einer Preisverleihung

Steven Lawton/Getty Images for Variety Colin Kroll, 2014

