Ursula Staack (75) muss mit einer unheilbaren Krankheit leben. "Löwenzahn"-Kennern ist die Schauspielerin vor allem in ihrer Rolle als Frau Susemihl bekannt. Als solche brachte sie von 1994 an allerlei Wissenswertes ans Licht – bis 2005 noch mit Peter Lustig (✝78), der 2016 verstarb. Seit dessen Ausstieg klärte sie an der Seite von Guido Hammesfahr spannende Fragen über Natur, Technik und andere Wissensbereiche. Jetzt ging Ursula Staack mit einer für sie schweren Beeinträchtigung an die Öffentlichkeit: Sie leidet an Parkinson.

Im Interview mit der Bild verriet die deutsche Schauspielerin: "Mein linker Arm ist besonders betroffen. Jetzt schlucke ich täglich verschiedene Tabletten." Doch sie nimmt es locker, sie könne es ja eh nicht ändern, sagte sie. Sie möchte ihre Karriere wieder vorantreiben und habe deswegen jetzt einen Manager, der ihr in Zukunft neue Rollen verschaffen soll. Da die 75-Jährige nun nach dem dritten Anlauf ihren Führerschein geschafft habe, wünsche sie sich auch etwas für das neue Jahr: "Ich würde gern mal einen Jeep fahren."

Die Schauspielerin ist neben "Löwenzahn" bekannt für ihr Engagement am Deutschen Theater in Berlin. Auch in "Siebenstein", "Mittendrin" und der Kinderserie "Wie erziehe ich meine Eltern?" spielte sie mit. Ihr Debüt als Schauspielerin feierte sie im DDR-Fernsehfilm "Oben fährt der große Wagen".

ActionPress Aglaia Szyszkowitz, Ursula Staack und Ulrich Noethen am Set zum ARD-Film "Schöne Bescherung" 2005

Anzeige

Sean Gallup/Getty Images Peter Lustig, "Löwenzahn"-Moderator

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Astrid Berge und Peter Lustig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de