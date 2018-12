Die Schauspielwelt verlor eine weitere Ikone: Penny Marshall ist gestorben. Die gebürtige New Yorkerin hatte sich mit Rollen in Filmen und Serien wie "Laverne & Shirley", "Hocus Pocus" und "Bones", aber auch als Regisseurin und Produzentin in Hollywood einen Namen gemacht. Nun müssen ihre Kollegen in der Traumfabrik aber Abschied nehmen: Penny verstarb in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alter von 75 Jahren.

Wie das US-Portal TMZ jetzt berichtet, durfte Penny ihre letzten Momente in ihrem Zuhause in den Hollywood Hills verbringen. Die Todesursache seien Komplikationen einer Diabeteserkrankung gewesen. "Unsere Herzen sind gebrochen. Penny war ein Tomboy, der es liebte Sport zu machen, zu puzzeln, Milch und Pepsi zu mischen und bei ihrer Familie zu sein!", erklärte die Familie der Toten in einem Statement. Schon vor Jahren hatten ihre Liebsten einmal um Penny bangen müssen: Laut der News-Webseite war die Amerikanerin 2009 bereits wegen Lungen- und Gehirnkrebs behandelt worden.

Das berühmte Leinwandgesicht hinterlässt ein großes Erbe: Schon zu Beginn ihrer Karriere durfte sich Penny die erste Frau nennen, die bei einem Film Regie führte, der mehr als 100 Millionen Dollar einspielte. Ebenfalls bekannt machte sie ihre Director-Rollen der Streifen "A League of Their Own" und "Awakenings" mit Schauspieler Robin Williams (✝63). Als Produzentin verschaffte sie Mark Wahlberg (47) zudem seinen ersten Job im Film "Renaissance Man".

Getty Images Schauspielerin Penny Marshall bei einem Event in New York

EVERETT COLLECTION, INC./ ActionPress Cindy Williams und Penny Marshall als "Laverne and Shirley"

Getty Images Mark Wahlberg und Penny Marshall am Set von "Renaissance Man"



