Hollywood trauert um einen geliebten Star! Am Dienstag wurde bekannt, dass Penny Marshall (†) im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Die Produzentin und Schauspielerin, die unter anderem für ihre Rollen in "Laverne and Shirley" und "Hocus Pocus" bekannt war, erlag den Komplikationen ihrer Diabeteserkrankung. Für ehemalige Weggefährten und Bewunderer ein Schock: Im Netz verliehen zahlreiche Film-Stars und Showbusiness-Größen ihrer Trauer um die Regisseurin Ausdruck.

Auf Twitter sammeln sich die Beileidsbekundungen zum Tod der US-Amerikanerin. So meldeten sich Elizabeth Banks (44), Mayim Bialik (43), Busy Philipps (39), Bette Midler (73) und Talkmaster Larry King (85) bestürzt zu Wort. "Nein! Verdammt. Ich hatte das Glück, sie als Regisseurin zu erleben und sie war brillant, schlau und urkomisch", schrieb Serienstar Patton Oswalt als Reaktion auf die Todesmeldung. Auch die Hollywood-Legenden Russell Crowe (54) und Danny DeVito (74) teilten persönliche Erinnerungen an die Verstorbene. "Sie wird vermisst werden. Möge sie in Frieden ruhen", meldete sich Robert De Niro (75) gegenüber People zu Wort.

Einige Stars hoben die Verdienste der 75-Jährigen für ihre Geschlechtsgenossinnen in Hollywood hervor. "Sie war eine loyale Freundin, eine Vorreiterin für Frauen im Filmbusiness und eine wahre Unterstützerin der Frauen im Geschäft. Ruhe in Frieden, meine Freundin", verabschiedete sich "Pulp Fiction"-Darstellerin Kathy Griffin von ihrer Kollegin. Penny hatte zu Lebzeiten nicht nur als Darstellerin große Erfolge gefeiert: Sie war die erste Frau, die bei einem Film Regie führte, der über 100 Millionen US-Dollar einspielte.

Getty Images Penny Marshall 2012 auf einer Preisverleihung in New York

Getty Images Patton Oswalt bei den Carney Awards 2018

Getty Images Kathy Griffin bei einem Event in Beverly Hills

