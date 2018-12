Große Trauer um Anca Pop: Mit nur 34 Jahren kam die rumänische Sängerin ums Leben. In ihrer Heimat war die Singer-Songwriterin ein beliebter Star: Seit 2008 war die blonde Musikerin im Showbusiness aktiv, besonders in den vergangenen fünf Jahren erzielt sie mit ihren Songs große Erfolge. Nun starb sie völlig überraschend: Offenbar beendete ein Autounfall das Leben der jungen Künstlerin.

Wie Mail Online berichtet, war die rumänisch-kanadische Sängerin am Sonntagabend mit ihrem Wagen in ihrer Heimat im Südwesten des Landes, nahe der Grenze zu Serbien, unterwegs gewesen. Im Ort Svinița kam es dann zu dem Unglück: Mitsamt ihres Autos stürzte Anca in die Donau und wurde später tot geborgen. Die Polizei hatte nach besorgten Meldungen ihrer Schwester nach ihr gesucht, aktuell versuchen die Beamten, den Unfallhergang und die Todesursache zu rekonstruieren.

Die junge Musikerin hatte ein bewegtes Leben hinter sich. Im Jahre 1987 floh sie als Dreijährige mit ihrer Familie über die Donaugrenze aus dem damals kommunistischen Rumänien und suchte zunächst in Jugoslawien, später in Kanada Schutz. Nach dem Systemumbruch kehrte Anca zurück in ihr Geburtsland und lebte dort bis zum Zeitpunkt ihres Todes.

