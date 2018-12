Bruderstreit endet tödlich! John Loughton (31) wurde 2008 mit seiner Teilnahme an der Reality-Show "Big Brother: Celebrity Hijack" bekannt. Der einstige Politiker holte sich in dem Format sogar den Sieg und damit eine Prämie von 50.000 Pfund. Nun allerdings überschattet ein tragisches Ereignis in seiner Familie das Leben des einstigen TV-Stars. Seine Brüder gerieten in einen Streit und der eine tötete den anderen.

Der 29-jährige Stephen Loughton und Roddy Loughton (26) sollen eine Auseinandersetzung gehabt haben, berichtete das britische Magazin OK!. Dabei soll Stephen seinen jüngeren Bruder umgebracht haben – dieser wurde noch am Tatort in seiner Wohnung in Edinburgh für tot erklärt. Stephen wurde festgenommen und soll nun des Mordes angeklagt werden. John sei wegen der Ereignisse am Boden zerstört.

Roddy hinterlässt zwei Kinder. Die Familie gab zudem ein Statement zu dem Vorfall ab, in dem sie um Privatsphäre bittet. "Roddy war ein liebevoller Vater, Sohn und Bruder, der eine sensible Seele und einen tollen Sinn für Humor hatte und seine Kinder vergötterte", erklärten die Angehörigen.

