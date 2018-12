Das war eine harte Woche für Schauspieler Josh Henderson (37)! Der Fernsehstar war letzte Woche in Los Angeles verhaftet worden, weil er verdächtigt wurde, gemeinsam mit zwei weiteren Einbrechern seinen Nachbarn ausgeraubt zu haben. Dabei wurde unter anderem Schmuck im Wert von 7.000 US-Dollar gestohlen. Der Nachbar glaubte, ihn auf den Überwachungsvideos erkannt zu haben. Doch der Schauspieler kann aufatmen. Denn wie sich jetzt herausstellt, hat Josh ein Alibi für die Tatzeit!

Wie das Promiportal TMZ berichtet, konnte Josh nachweisen, dass er unschuldig ist. Der Schauspieler habe der Polizei versichert, dass er nicht der Einbrecher sein könne, da er die ganze Nacht in seiner Wohnung verbracht und diese auch nicht verlassen habe. Die Überwachungskamera an seiner Eingangstür bestätigte schließlich seine Aussage. Laut der Aufzeichnung kam er am Tag des Einbruchs am späten Nachmittag nach Hause – und verließ sein Apartment an besagtem Abend nicht mehr. Das Ermittlungsverfahren gegen den 37-Jährigen wurde daraufhin eingestellt.

Nachdem die Anklagepunkte fallengelassen wurden, bricht er nun sein Schweigen. "Das war eine schwere Woche für mich. Falsche Anschuldigungen sollten niemanden treffen", gibt Josh in einer Erklärung im People-Magazin zum Ausdruck. "Ich möchte mich bei meinen Freunden und meiner Familie dafür bedanken, dass sie mich während der Sache unterstützt haben. Ich bin froh, dass die Wahrheit raus ist und ich das hinter mir lassen kann", so der 37-Jährige weiter.

Getty Images Josh Henderson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Josh Henderson in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Josh Henderson beim NBCUniversal's Summer Press Day 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de