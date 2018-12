Spaß muss auch im britischen Königshaus sein! Das royale Ehepaar Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) soll auch unter seinen Angestellten das Gesprächsthema Nummer eins sein. Zündstoff gebe vor allem Meghans herrische Art. Kein Wunder also, dass sich die Angestellten einen ganz besonderen Spitznamen für die beiden ausgedacht haben sollen. Sie werden mit Monica und Chandler aus der Serie Friends verglichen. Der Grund: Meghan soll ihren Ehemann rumkommandieren!

Seit der Hochzeit habe sich der jüngere Bruder von Prinz William (36) mächtig verändert und daran habe Meghan Schuld. Zuletzt soll der Duke of Sussex für seine Frau auf die traditionelle Weihnachtsfasanenjagd in Sandringham verzichtet haben. Die tierliebe Herzogin ist nämlich, laut Insidern der britischen Daily Mail, von der Tradition gar nicht begeistert. Wegen dieser und anderer Vorfälle sollen die Angestellten des Könighauses das royale Paar inzwischen Monica und Chandler nennen. Meghan sei ein wahrer Kontrollfreak, ebenso wie die Rolle von Courteney Cox (54), und ihr Mann Harry eher gelassen und ruhig – ganz nach dem Vorbild von Matthew Perry (49). Trotzdem haben sie sich lieben gelernt – genauso wie das Paar in "Friends".

Diese Behauptungen unterstützt sogar eine Aussage von Thomas Markle Sr. (74), dem Vater der Herzogin. In einem Interview mit Good Morning America erklärte er den Reportern, wie seine Tochter wirklich ticke: "Sie war schon immer ein Kontrollfreak. Das ist einfach ihre Wesensart."

SIPA Press/ActionPress Courteney Cox und Matthew Perry in "Friends"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Dublin

MEGA Herzogin Meghans Vater Thomas Markle in Mexiko im Oktober 2018

