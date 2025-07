Zufall? Herzogin Meghan launcht Wein an Dianas Geburtstag

Herzogin Meghan (43) hat mit ihrem Lifestyle-Label As Ever einen neuen Meilenstein gesetzt. Am 1. Juli, dem Tag, an dem Prinzessin Diana (✝36) 64 Jahre alt geworden wäre, startete sie den Verkauf des As Ever Napa Valley Rosé 2023. Der Wein, der für 20 Pfund [23 Euro] pro Flasche erhältlich war, war innerhalb von nur einer Stunde ausverkauft. Auf der Website der Marke wird der Rosé als "sorgfältig von Meghan kuratiert" beschrieben, mit "weichen Noten von Steinobst, sanfter Mineralität und einem lang anhaltenden Abgang". Die Verbindung zwischen dem Launch und Dianas Geburtstag wirft Fragen auf: Zufall oder ein bewusster Schachzug?

Experten wie Edward Coram-James, CEO von Go Up, vermuten eine bewusste Strategie hinter dieser zeitlichen Abstimmung. Gegenüber Hello! erklärte er: "Der Launch von As Ever's Rosé an Dianas Geburtstag scheint mehr als nur ein Zufall zu sein. Dianas Status als beinahe universelle Ikone verleiht einem solchen Datum emotionale Bedeutung." Auch die Authentizität von Meghans Marke wird hervorgehoben. Ihre frühere Leidenschaft für Wein – sie benannte ihren ehemaligen Blog The Tig nach einem italienischen Wein namens Tignanello – verleiht ihren Produkten Glaubwürdigkeit. Zudem hebt sich das Unternehmen mit außergewöhnlichem Kundenservice hervor: Kunden, die leer ausgingen, erhielten eine Rückerstattung sowie eine Garantie auf eine kostenlose Lieferung, sobald der Wein wieder vorrätig ist.

Doch nicht bei allen kam der Launch von Meghans Rosé gut an. Im Netz wurde die ehemalige Suits-Darstellerin für das Launch-Datum harsch kritisiert. "Sie benutzt Diana, um billigen Wein zu verkaufen", ärgerte sich ein User, während andere Nutzer Meghans Schritt als "rücksichtslos" und "vorhersehbar" bezeichneten.

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Herzogin Meghan im August 2024

Getty Images Herzogin Meghan, März 2024