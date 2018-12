Eigentlich sollte jetzt alles gut werden! Zwei Jahre stritten Brad Pitt (55) und Angelina Jolie (43) nach ihrer Trennung um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Lange durfte der Schauspieler die Kids gar nicht oder nur unter Aufsicht sehen. Vor einigen Wochen einigten sich die Eltern endlich auf eine Vereinbarung, die Brad mehr Zeit mit dem Nachwuchs ermöglicht und die wollte er auch nutzen. Zu seinem 55. Geburtstag lud er Shiloh (12) und Co. zum Übernachten ein – nur einer soll nicht gekommen sein.

Am 18. Dezember wollte der Sechsfach-Vater angemessen feiern, musste dabei allerdings auf den Ältesten verzichten. Laut US Magazine sei seine Beziehung zu Maddox (17) nach dem Liebes-Aus mit Angelina ziemlich zerrüttet. Trotz der Sorgerechtsregelung kann der Teenager bereits frei entscheiden, ob er seinen Adoptivvater sehen will oder nicht.

Schon länger gibt es Berichte, dass die beiden nicht mehr miteinander klarkämen. Maddox habe stattdessen ein besonders enges Verhältnis zu seiner Mom, schließlich adoptierte sie ihn bereits lange vor ihrer Liaison mit Brad. Der 55-Jährige habe sich inzwischen damit abgefunden, das Verhältnis wahrscheinlich nie wieder ganz reparieren zu können.

Getty Images Brad Pitt und Maddox im Jahr 2010

STR / Freier Fotograf Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren Kindern Zahara und Maddox 2006 in Mumbai

Splash News Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren sechs Kindern Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne und Knox

