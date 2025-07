Überraschung: Brad Pitt rät von Superheldenfilmen ab

Hollywood-Star Brad Pitt (61) sorgte kürzlich mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen: Der 61-jährige Schauspieler rät jungen Kollegen von Rollen in Superheldenfilmen ab. Im "New Heights"-Podcast mit Travis (35) und Jason Kelce (37) erklärte Brad, dass es seiner Meinung nach nicht nötig sei, sich an große Franchises oder Superhelden-Universen zu binden, um in der Filmbranche Erfolg zu haben. Trotz einer kleinen Rolle in "Deadpool 2" hat er selbst nie in einem solchen Filmgenre Fuß gefasst.

Im Gespräch sagte Brad direkt: "Aber ich sage immer wieder: 'Tu's nicht! Tu's nicht! Sie werden daran zugrunde gehen.'" Der Schauspieler betonte aber auch, dass er die neue Generation von Schauspielern gerne beobachtet, insbesondere wie sie mit den Herausforderungen der Branche umgehen. "Früher durfte man sich beim Schauspiel nicht verkaufen", so Brad. Heute sei das anders: Es gebe viele Möglichkeiten, sich künstlerisch auszuleben und daran Freude zu haben – auch ohne den Fokus auf Superhelden oder Franchises.

Brad, der trotz seiner über 35-jährigen Karriere nie Teil eines Superhelden-Universums wurde, setzte stattdessen auf Filme mit Tiefgang und Charakter. Seine wohl bekannteste Franchise-Rolle war die in der "Ocean’s Eleven"-Reihe, die auf clevere Handlung und Ensemble-Besetzung statt epische Effekte setzte. Privat sprach der Schauspieler oft von seiner Leidenschaft für die Kunst und seine Bewunderung für Kollegen, die Risiken eingingen. Sein Rat könnte sowohl auf eigenen Erfahrungen als auch auf der Beobachtung basieren, dass Schauspieler in Superheldenrollen oft auf diese festgelegt werden.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

Manuel Velasquez Brad Pitt, Schauspieler