Dieser Song gehört für viele in der Weihnachtszeit einfach dazu: “Stay Another Day” von East 17. Im Jahr 1994 veröffentlichte die britische Boyband die ruhige Ballade – und feierte damit europaweit enorme Erfolge. Die traurige Geschichte hinter dem Lied ist aber wahrscheinlich nur wenigen bekannt: Sänger Tony Mortimer (48) hat den Text selbst geschrieben und damit den Selbstmord seines Bruders verarbeitet!

Im Interview mit Mirror sprach Tony, der zu den Gründungsmitgliedern von East 17 gehört, über seine Gefühle, wenn “Stay Another Day” im Radio läuft: “Es ist so seltsam, dass es ein Weihnachtslied ist.” Er habe den Song nach dem Suizid seines Bruders geschrieben: “Es handelt von dem Ende einer Beziehung und davon, jemanden zu vermissen.” Der Musiker glaube, dass die Leute es genau deswegen mögen würden: “Es könnte ein Hit gewesen sein, weil ich Leuten leid getan habe.” Früher habe der heute 48-Jährige Schwierigkeiten damit gehabt, das Lied ständig an Weihnachten hören zu müssen: “Es war ein Albtraum. Jetzt habe ich es geschafft.”

In einem Gespräch mit M Magazine hatte Tony bereits im Jahr 2013 über seinen schlimmen Verlust gesprochen: “Mein Bruder beging Selbstmord als ich 19 war und ich wollte einen Song darüber schreiben. Ein Lied über das Vermissen von jemandem und wie ich wünschte, ich könnte ihn nur für einen Tag zurück haben, damit ich alles tun und sagen kann, was in meiner Macht steht.”

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Tony Mortimer, Musiker

Promiflash East 17, Band

Getty Images Tony Mortimer, Mitglied der Band East 17



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de