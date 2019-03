Fans sind in großer Sorge um Brian Harvey (44)! Der Ex-Leadsänger von East 17 gehörte 1991 zu den Gründungsmitgliedern der britischen Boyband. Die hatte sich ein Jahr nach dem großen Konkurrenten Take That formiert und feierte mit Hits wie "Let It Rain" Erfolge. Während seine einstigen Kollegen Terry Coldwell und Robbie Craig noch als East 17 auftreten, ist es still um den einstigen Frontmann geworden. Nun sorgt Brian allerdings für traurige Schlagzeilen: Er soll nach einem alarmierenden YouTube-Video eine Nacht im Knast verbracht haben und sich in ärztlicher Behandlung befinden!

Wie das britische Portal Daily Mirror berichtet, soll Brian in einem Live-Video von seinen finanziellen Problemen gesprochen haben. Dann soll er ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May (62) verlangt haben. Offenbar drohte der 44-Jährige in dem Clip damit, sich etwas anzutun. Die Polizei bestätigte laut der Zeitung eine Festnahme wegen einer angeblichen Suiziddrohung.

Am Morgen nach seiner Verhaftung in London soll der 43-Jährige laut Mirror jedoch schon wieder auf freien Fuß gekommen sein. Nach ausgiebigen ärztlichen Untersuchungen wurde er für körperlich fit befunden. Bereits in der Vergangenheit hatte sich der Musiker dazu bekannt, unter Depressionen zu leiden. 2018 habe er außerdem in einem Video behauptet, seit fünf Jahren das Haus nicht verlassen zu haben.

