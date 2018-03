Was geht in Justin Bieber (23) nach dem Abbruch seiner Welt-Tournee vor? Der 23-Jährige beendete seine "Purpose World Tour" kürzlich überraschend vorzeitig. Seine Kollegen East 17, Caught in the Act und Dr. Alban (59) kennen Justins Situation genau. In der 90er-Jahren verkauften sie Millionen von Platten und wurden in jungen Jahren zu Megastars. Bastiaan Ragas (46) von Caught in the Act macht sich beim "Die 90er live"-Event in Oberhausen Sorgen um Biebs: "Alle Künstler, die so jung anfangen, haben immer einen Moment, an dem sie etwas verarbeiten müssen. Die meisten können das nicht verarbeiten."



