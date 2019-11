Brian Harvey (45) sorgt mal wieder für Aufruhr mit einem Randale-Clip! Der ehemalige East 17-Sänger hat auf seinem YouTube-Kanal schon häufiger Schock-Videos hochgeladen, zuletzt sogar von seiner Festnahme. Der einstige Pop-Star gerät immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und sorgte mit diversen Ausrastern für Schlagzeilen. Von seinem Millionen-Vermögen aus Boygroup-Zeiten ist nichts mehr übrig. Nun schockte Brian seine Follower mit einem neuen Clip: Darin wird er nach einer heftigen Pöbelei aus einem Sozialamt geworfen!

Der 45-Jährige ist schon seit Jahren finanziell auf staatliche Hilfe angewiesen. In den vergangenen Wochen hatte es bei seiner Unterstützung aber offenbar Kürzungen gegeben. Das brachte Brian in dem zuständigen Sozialamt jetzt zur Weißglut. Auf YouTube veröffentlichte er ein Video, das zeigt, wie er die Angestellten auf dem Amt anbrüllt: "Jetzt ist es genug. Das reicht mir jetzt. Deshalb bin ich jetzt hier. Ihr seid Mobber, ihr seid Mobber. Ihr hättet nicht mal einen Job, wenn ich nicht Steuern gezahlt hätte", wetterte er unter anderem. Am Ende musste die Security den tobenden Brian vor die Tür setzen. Der lässt das wiederum nicht so stehen, sondern postete zu seinem Video: "Mobber und Mörder. Ich werde jetzt obdachlos sein. Sie haben gerade mein Todesurteil unterschrieben."

Wieso er nun weniger finanzielle Unterstützung bekommt, verrät Brian in dem Video nicht. Im Mirror-Interview ist er sich allerdings sicher, dass ihn jemand reinlegen will: "Offensichtlich will ein Troll anrufen und mich in Schwierigkeiten bringen und behauptet, dass ich Geld verdiene. Das tue ich nicht. Ich schätze, dass das passiert ist."

YouTube / Brian Harvey Brian Harvey im Oktober 2019

WENN.com Brian Harvey in Dublin 2008

ActionPress Brian Harvey bei der Musikshow "Festivalbar" 1996 in San Marino

