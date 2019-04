Boygroup-Star auf Abwegen! Die Sorgen um Brian Harvey (44) häufen sich. Erst im vergangenen Monat hatte das Gründungsmitglied der britischen Band East 17 mit einem bizarren Live-Video für Aufsehen gesorgt. In dem Clip hatte er von finanziellen Problemen gesprochen und ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May (62) verlangt. Zudem soll er gedroht haben, sich etwas anzutun. Daraufhin wurde der Sänger in Polizeigewahrsam genommen. Nun postete der einstige Teenie-Schwarm ein Video von der Festnahme.

In dem zweiminütigen Video, das Brian in der Nacht zu Mittwoch auf seinem YouTube-Account veröffentlicht hat, sieht man den Musiker in Handschellen vor seinem Haus in Walthamstow, im Norden Londons. Der Mann hinter der Kamera, offenbar ein Freund, erkundigt sich nach dem Grund für die Festnahme. Die Antwort: Brian soll Hassbotschaften verbreitet haben. Der 44-Jährige wirkt in dem Clip verwirrt und beschwert sich mehrfach, die Handschellen seien zu eng: "Die schneiden bis zum Knochen ein." Brian verbrachte danach eine Nacht in Polizeigewahrsam, wurde ärztlich untersucht und am nächsten Tag freigelassen.

Der East 17-Star leidet unter schweren Depressionen. In einem weiteren Video berichtet er auch, er könne nur noch dank Spenden und staatlicher Hilfe überleben. Seit fünf Jahren habe er seine Wohnung nicht verlassen. Obwohl er 22 Millionen Alben verkauft habe, fühle er sich wie ein Gefangener. Ob Brian in psychologischer Behandlung ist, ist unklar.

YouTube / Brian Harvey Brian Harvey während seiner Festnahme im April 2019

Anzeige

ActionPress Brian Harvey bei der Musikshow "Festivalbar" 1996 in San Marino

Anzeige

ActionPress Brian Harvey, 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de