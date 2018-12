Riesiger Schock bei der indonesischen Band Seventeen! Seit 2015 feiert die Kombo, die aus 13 Musikern besteht, in Asien riesige Erfolge. Ihre vier Studio-Alben haben es sowohl in Indonesien als auch in Japan auf die vorderen Plätze der Charts geschafft. Nun muss die Gruppe allerdings einen herben Rückschlag verkraften: Zwei Mitglieder ihres Teams sind bei einem Konzert ums Leben gekommen!

Seventeen trat am Samstag in dem indonesischen Hotel-Resort Tanjung Lesung auf. Während ihrer Performance traf gegen 21:30 Uhr ein Tsunami auf das südostasiatische Land, das aus etlichen Vulkaninseln besteht. Daraufhin brach die Bühne unter den Musikern zusammen – mit verheerenden Folgen. In einer Pressemitteilung gibt die Band bekannt, dass sowohl ihr Bassist M. Awal Purbani als auch ihr Manager Oki Wijaya bei der Katastrophe tödlich verunglückt sind. Vier weitere Mitglieder der Seventeen-Crew gelten außerdem als vermisst.

Ifan, der Frontmann der Band, meldete sich bereits persönlich bei seinen Fans. In einem Instagram-Video schilderte er unter Tränen die dramatische Situation. Er bat all seine Follower darum, für seine Kollegen und Freunde zu beten.

Instagram / andi_seventeen Die Band Seventeen bei einem Konzert

Instagram / hermanseventeen Seventeen-Gitarrist Herman

Instagram / ifanseventeen Seventeen-Musiker Ifan

