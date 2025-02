Fans besorgt: Seventeens S.Coups spricht von Konzert-Frust

Die Boygroup Seventeen gibt in wenigen Tagen eine Reihe von Konzerten in Südkorea und Japan. Die Freude bei den Fans der K-Pop-Gruppe, den sogenannten "Carats", ist groß. S.Coups, den Leader der Boygroup, scheint jedoch irgendetwas zu stören. Auf WeVerse – einer App, auf der K-Pop-Stars und ihre Unterstützer kommunizieren können – macht der Musiker nun deutlich, dass er frustriert ist. Als beispielsweise ein User erklärt, keine Karte mehr für das bevorstehende Fantreffen bekommen zu haben und deshalb traurig zu sein, antwortet S.Coups: "Ich auch, ich will euch alle treffen." Ist er deshalb frustriert? So richtig mit der Sprache darüber, was ihn stört, rückt er nicht raus.

Oder ist er zu erschöpft von den Vorbereitungen auf die Konzerte? "Wenn du müde bist, solltest du dich ausruhen", meint ein Fan fürsorglich. Doch das ist wohl nicht das Problem, wie der "Hit"-Interpret anschließend deutlich macht. "Was? Ruhe ist nicht das Problem", stellt Choi Seungcheol, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, klar. Augenscheinlich frustriert ihn also tatsächlich, dass viele seiner Fans keinen Platz mehr beim anstehenden Treffen bekommen haben.

S.Coups wurde 2015 mit Seventeen und ihrem Debüt-Song "Adore U" berühmt. Die Boygroup besteht noch aus zwölf weiteren Mitgliedern – Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon und Dino. Seventeen gelten als eine der erfolgreichsten K-Pop-Gruppen weltweit. Im Laufe ihrer Karriere wurden die Idole mit sage und schreibe 60 Preisen für ihre Musik ausgezeichnet. Mit ihrer eigenen Reality-Spielshow "Going Seventeen" auf YouTube beweisen sie zudem wöchentlich, wie viel Spaß sie zusammen haben.

Getty Images Seventeen bei den MAMA Awards 2023

Christopher Jue/Getty Images AsiaPac K-Pop-Boyband Seventeen, November 2024

