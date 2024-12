Seventeen und Stray Kids glänzen bei Billboard Music Awards

Bei den diesjährigen Billboard Music Awards begeisterten Seventeen und Stray Kids mit ihren Performances. Zudem gewannen die K-Pop-Boygroups einige Preise. Seventeen-Mitglied Joshua bedankte sich im Namen der ganzen Gruppe: "Vielen Dank BBMAs für diese große Ehre. In erster Linie wäre dies ohne unsere fantastischen Fans, CARATs, nicht möglich gewesen." Zurzeit befinden sich die 13 Jungs auf ihrer "Right Here"-Welttour. Dafür sahnten sie den Preis "Top K-Pop Touring Artist" ab. "Wir nehmen es als Erinnerung, weiterzumachen und unsere Musik dem Publikum so nahe wie möglich zu bringen", fügte Rapper Vernon hinzu. Seventeen performten ihren Hit "Love Money, Fame" am Santa Monica Pier. Vor wenigen Wochen konnten die K-Pop-Stars bereits bei den MAMA Awards 2024 fünf Preise abräumen. Seventeen wurde unter anderem als beste männliche K-Pop-Group des Jahres ausgezeichnet.

Die K-Pop-Gruppe Stray Kids konnte sich über den Award "Top Global K-Pop Artist" freuen. Leader Bang Chan (27) bedankte sich bei den Fans der Boygroup: "Wir wollen einfach nur ein großes, riesiges Dankeschön an alle Stays auf der Welt aussprechen. Ohne euch würden wir jetzt nicht hier auf dieser Bühne stehen und einen so bedeutenden Preis entgegennehmen." Auf der Bühne lieferten sie mit ihren Songs "Chk Chk Boom" und "JJAM" eine großartige Show ab.

Nicht nur die beiden K-Pop-Groups durften Preise entgegennehmen. Ein weiteres K-Pop-Idol lieferte ebenfalls bei den Billboard Music Awards ab. Jungkook (27) von BTS bekam direkt zwei Awards. Sein Album "GOLDEN" wurde als "Top K-Pop Album" ausgezeichnet. Sein Lied "Standing Next To You" wurde zum "Top Global K-Pop Song" ernannt. In dieser Kategorie war auch sein BTS-Kollege Park Jimin (29) mit seinem Song "Who" nominiert.

Getty Images Stray Kids auf der Met Gala im Mai 2024

Getty Images Jungkook, koreanischer Sänger

