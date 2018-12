Für diese Kennenlerngeschichte werden Kate Merlan und Benjamin Boyce (50) mit Sicherheit jede Menge verdutzter Blicke einsacken! Sowohl um die Reality-TV-Beauty als auch den Musiker war es zuletzt sehr ruhig geworden – nun sorgen beide jedoch sogar gemeinsam für Schlagzeilen: Denn wie Promiflash jetzt exklusiv erfuhr, sind die ehemalige Get The Fuck Out Of My House-Teilnehmerin und der Caught in the Act-Schnuckel seit Kurzem ein Liebespaar. Doch das erste Treffen des Couples verlief alles andere als romantisch!

In einem Statement gegenüber Promiflash schilderte die Tattoo-Liebhaberin jetzt, wie sie ihrem aktuellen Freund über den Weg lief. So sei sie im Sommer in einem weit ausgeschnittenen Jumpsuit über die Kölner Hohenzollernbrücke gelaufen, als Ben ihr entgegengekommen sei: "Plötzlich stoppte er, sagte keinen Ton, starrte mir nur dreist auf die Brüste. Ich dachte, warum glotzt der mir so auf die Möpse und schaute selbst an mir herunter. Der starke Wind hatte mir völlig den Overall verrutscht und die Brüste hingen komplett raus. Wir mussten beide total lachen", erklärte der Rotschopf.

Der Boyband-Star sei von diesem Malheur jedoch begeistert gewesen: "Ich war sofort geflasht und es war schon so was wie Liebe auf den ersten Blick. Ich fand es einfach toll, wie cool sie ihre Brüste wieder eingepackt und einfach nur gelacht hat!", erklärte der frühere Dschungelcamper verliebt. An seiner neuen Freundin finde er besonders die Statur anziehend: "Kate hat einen heißen Körper, auf dem es viel zu entdecken gib!"

Instagram / https://www.instagram.com/katemerlan/ Kate Merlan, Tattoo-Model

Cinamon Red/WENN.com Benjamin Boyce beim BILD Renntag in Gelsenkirchen

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Sternchen

