Großer Kinderwunsch: Kate Merlan und Jakub haben keine Zeit

Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Auch wenn ihre Beziehung ein einziges Auf und Ab war, haben Kate Merlan (36) und Jakub Jarecki (28) es geschafft, wieder zueinander zu finden. In der Vergangenheit stand den beiden vor allem der Kinderwunsch der Influencerin im Weg. Der Traum vom eigenen Nachwuchs ist nach wie vor ein Thema. Doch gegenüber Promiflash verrät Kate nun, dass aktuell nicht die Zeit dafür sei.

Promiflash trifft Kate bei der Fashionshow von Eric Sindermann (35) und auf das Thema Kinder angesprochen, erklärt sie, warum noch keine Babys unterwegs sind. "Thema Kinderwunsch ist auf jeden Fall irgendwann dran, aber aktuell ist es einfach so, dass ich für Kinder keine Zeit habe", meint der Realitystar. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen dem Paar vor allem diverse Projekte im Weg. Sie seien schlicht zu beschäftigt: "Ich habe es so ein bisschen nach hinten geschoben. Ich muss mich wieder zwischen Karriere und Kind entscheiden, wie so oft in meinem Leben." Aber aufgeschoben heiße nicht aufgehoben.

Wenigstens sind sich Kate und Jakub in Sachen Kinder mittlerweile einig. Denn der Fußballer hatte sich zuvor dagegen gestellt. Im vergangenen November offenbarte die 36-Jährige ihren Fans bei Instagram, dass jetzt eine ganze Rasselbande geplant sei. "Nicht nur eins", beantwortete sie die Frage eines Followers, ob ein Baby geplant sei.

Kate Merlan, Influencerin und Realitystar

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Kate Merlan, Influencerin

