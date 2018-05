Sie gaben ihrer Liebe eine zweite Chance – doch Nino de Angelo (54) und Kate Merlan (30) bleiben weiterhin getrennte Leute. Erst im Februar hatten sich der Schlagerstar und das Reality-Sternchen nach wenigen Monaten Beziehung entschieden, ihre Verbindung zu lösen. Vor einigen Tagen löste ein Facebook-Posting heiße Spekulationen aus, die beiden könnten wieder miteinander turteln. Tatsächlich unternahmen Nino und Kate einen neuen Versuch für die Liebe, doch auch dieser scheiterte.

Auf ihrem Profil hatte die einstige Get The Fuck Out Of My House-Teilnehmerin ein Foto geteilt, das sie in einem Rapsfeld zeigt – gar nicht weit entfernt von Ninos neuer Wohnung bei Bremen. Auf Bild-Nachfrage gab Kate zu: "Ja, es gab einen zweiten Versuch! Es hat nicht funktioniert. Eine dritte Chance bekommt er erstmal nicht mehr. Er kann die Harmonie nicht leben!" An ständigen Streitereien sei ihre Beziehung bereits im Februar zu Bruch gegangen, hatte Kate damals berichtet – wie es aussieht, konnte das Duo seine Probleme auf Dauer nicht lösen.

Inzwischen gebe es keine Treffen mehr zwischen den beiden, bestätigte auch der Musiker. Dabei hatten sich der 54-Jährige und seine 24 Jahre jüngere Verflossene zu ihren Turtelzeiten sogar Liebes-Tattoos machen lassen. Allerdings blieb die Tinte ihres Körperschmucks länger unter der Haut als die innigen Gefühle füreinander – Ähnliches erlebte Nino bereits mit seiner Exfrau Larissa, für die er sich einst das Hochzeitsdatum stechen und dies später mit einem Totenkopf-Motiv überdecken ließ.

Facebook / Kate-Merlan Kate Merlan, Reality-Sternchen

Clemens Bilan/ Getty Images Nino de Angelo bei einem Auftritt in Berlin

Facebook / Nino de Angelo Partner-Tattoo von Nino de Angelo und Kate Merlan

