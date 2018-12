Olivia Olson (26) ist erwachsen geworden! Vor 15 Jahren feierte die US-amerikanische Schauspielerin in dem Weihnachtsklassiker "Tatsächlich... Liebe" an der Seite von Megastars wie Hugh Grant (58) oder Keira Knightley (33) ihren großen Durchbruch. In ihrer Rolle als Austauschschülerin Joanna verdrehte sie dem kleinen Sam (gespielt von Thomas Brodie-Sangster, 28) gehörig den Kopf. Seitdem war sie allerdings nicht mehr allzu oft auf der Kinoleinwand zu sehen, denn: Olivia ist jetzt vorrangig als Sängerin unterwegs!

In der romantischen Komödie schmetterte die heute 26-Jährige Mariah Careys (48) Dauerbrenner "All I Want For Christmas Is You". Als Joanna hatte sie dabei nur ein Ziel vor Augen: Sie wollte Sängerin werden! Genau diesen Traum hat sich Olivia im wahren Leben erfüllt. Vor fünf Jahren brachte sie mit "Beauty Is Chaos" ihr erstes Pop-Album auf den Markt. Im vergangenen Juni folgte mit "Nowhere Land" ihr zweiter Longplayer, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger in Richtung Soul geht.

Selbst mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Kino-Erfolg assoziieren viele Menschen Olivia mit der Figur, die sie in "Tatsächlich... Liebe" gespielt hat. "Ich kann nicht fassen, dass die Leute noch immer über den Film reden. Es ist so unglaublich", plauderte sie im Gespräch mit dem britischen Online-Magazin DailyMail aus. Hättet ihr Olivia wiedererkannt? Stimmt in der Umfrage ab!

Rex Features/ActionPress Thomas Brodie-Sangster und Olivia Olson in "Tatsächlich... Liebe"

Instagram / oliviaroseolson Olivia Olson im Oktober 2018

Getty Images Olivia Olson beim New Media Film Festival 2018 in Los Angeles

