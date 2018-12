Ihre Chancen stehen gut: Prinz William (36) und seiner Frau, Herzogin Kate (36), wird eine lange und glückliche Ehe prophezeit. Experten des britischen Königshauses nennen dafür gleich mehrere Gründe, wobei es immer um die solide Basis geht: William und Kate haben in den ersten Jahren nicht nur eine lange, platonische Freundschaft erlebt, sie kennen sich auch mit dem Trennungsschmerz aus – und wollen eine "zweite Scheidung" bestimmt nicht noch einmal erleben.

Wer sich Hals über Kopf verliebt, kennt alle Gefühlslagen: von heftigen Schmetterlingen im Bauch, bis zu den ersten Dramen. Das ist aufregend, aber nicht unbedingt das beste Fundament für die Ehe. Laut dem britischen Express, ist davon auch Royal-Expertin Jennie Bond überzeugt und erklärt in der Dokumentation "When Kate met William: A Tale Of Two Lives": "Das Brillante an der Beziehung zwischen Kate und William ist, dass sie auf Freundschaft basiert." Zudem, so Jennie weiter, "haben die beiden schon eine 'Scheidung' durchlebt, was in royalen Kreisen eine unglaublich kluge Sache ist."

Die Expertin nimmt damit Bezug auf das Jahr 2007. Damals hatten sich William und Kate nach mehreren Jahren Beziehung getrennt, was selbst Kenner des Hofes überraschte. Es dauerte aber nur Wochen, bis sie wieder gemeinsam gesichtet wurden. Kennengelernt hatte sich Paar bereits 2001 beim Kunstgeschichtsstudium. Im Oktober 2010 hielt William um Kates Hand an, die Hochzeit folgte im April 2011.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William auf Zypern

Anzeige

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Rotherham, England

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de