Was für ein Liebes-Feuerwerk! 2018 hielt für so machen Promi Überraschungen bereit. Während viele Traumpaare wie Channing Tatum (38) und Jenna Dewan (38) oder Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ihre Trennung bekannt gaben, hatten andere allen Grund zum Jubeln. In den vergangenen Monaten wagten gleich mehrere Couples den nächsten Schritt in ihrer Beziehung – bei manchen hätte man damit wohl kaum gerechnet. Promiflash präsentiert euch die wohl größten Verlobungs-Überraschungen des Jahres.

Auch die Love Island-Turteltauben Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) zögerten nicht lange. Nur wenige Monate, nachdem sie sich in dem Kuppelformat gefunden hatten, hielt der Muskelmann um die Hand seiner Freundin an. Die zwei stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.

Die Blitz-Liebe von Justin Bieber (24) und seiner Hailey (22) sorgte von Anfang an für Furore! Immerhin hatte sich der Pop-Star erst im März von seiner On-Off-Freundin Selena Gomez (26) getrennt. Nur wenige Monate später hielt er um die Hand seiner Hailey an. Doch allen Zweifeln zum Trotz besiegelten das Model und der Sänger ihre Liebe nicht nur mit einem Antrag, sondern gingen direkt aufs Ganze: Sie sind mittlerweile Mann und Frau.

Was die Hollywood-Stars können, können die deutschen Promis schon lange! Jessica Neufeld (24) und Niklas Schröder (29) hatten erst im Sommer dieses Jahres ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar. Offenbar konnten sich die beiden spätestens ab diesem Zeitpunkt ihre Zukunft nicht mehr ohne einander vorstellen: Nur ein halbes Jahr später fragte der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat die YouTuberin, ob sie seine Frau werden wolle – und sie hat Ja gesagt.

Auch Ariana Grande (25) und Pete Davidson (25) fackelten nicht lange: Schon kurz nach ihrem Paar-Outing fiel der Comedian vor seiner Freundin auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Leider gab es für die beiden aber kein Happy End: Vor wenigen Monaten lösten sie ihre Verlobung auf.

Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) legten ein ähnlich sportliches Tempo an den Tag. Erst im Juni dieses Jahres hatten die Schauspielerin und der Musiker ihre Romanze offiziell gemacht. Bereits im August machte Nick seiner Traumfrau dann schon einen Antrag. Den vorläufigen Höhepunkt in ihrer Liebes-Chronik stellte die prunkvolle Hochzeit Anfang Dezember dar.

Die wohl größte Überraschung war jedoch die Verlobung von Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29). Das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist hatten ihre Beziehung im Mai offiziell gemacht und sind seitdem quasi unzertrennlich. Am Heiligabend machte der Rocker der 45-Jährigen dann einen Antrag.

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige

SplashNews.com Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige

Getty Images Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei einem Fashion-Event in Düsseldorf

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Unicef Summer Gala



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de