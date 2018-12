Was für eine Liebes-Sensation am Heiligabend! Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) waren schon vor dem heutigen Tag DAS Promi-Paar des Jahres. Schenkt man ihrem aktuellsten gemeinsamen Foto Glauben, haben sie ihre Liebe nun gekrönt. Während in Deutschland unter dem Weihnachtsbaum die Geschenke verteilt wurden, hatten Tom und Heidi offenbar eine ganz besondere Überraschung parat: Sie haben sich allem Anschein nach verlobt!

Am Abend postete Heidi bei Instagram ein Bild, das sie ausgelassen lachend mit ihrem Partner zeigt. Das pikante Detail, das ihre Fans jubeln lässt: ein Verlobungsring. Dazu schrieb Heidi die vielsagenden Worte: "I said yes!", zu deutsch: "Ich habe 'ja' gesagt." Innerhalb der ersten Stunde hagelte es über für den Post über 200.000 Likes, unter anderem von Toms Zwillingsbruder Bill (29), der mit den Emojis "Braut", "Bräutigam" und "Verlobungsring" kommentierte. Zu den ersten Like-Gratulanten gehörten auch Heidis erste GNTM-Siegerin Lena Gercke (30), Hollywood-Star Halle Berry (52) und Fotograf Paul Ripke (37).

Für Heidi wäre es die dritte Ehe: Zwischen 1997 und 2002 war sie mit Starfriseur Ric Pipino verheiratet, 2005 feierte sie dann mit Sänger Seal (55) ihre zweite Hochzeit, die Ehe hielt bis 2014.

Antonello Tavera / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Porto Cervo, Sardinien

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Freund Tom Kaulitz

