Vier Jahre Ehe: Kim Gloss macht ihrem Mann Liebeserklärung

Kim Gloss (32) hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander ihren vierten Hochzeitstag gefeiert. Auf Instagram teilte die zweifache Mutter Einblicke in den besonderen Tag und schwärmte von den liebevollen Überraschungen, die ihr Mann für sie arrangiert hatte. "Gestern durften wir unser vierjähriges Hochzeitsjubiläum feiern und ich kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. So viele Jahre sind wir schon zusammen, die voller Liebe, Abenteuer, Reisen und unzähliger schöner Momente waren. Ich bin dankbar, dich zu haben, mein Schatz", schrieb Kim in einem emotionalen Post.

Der Höhepunkt des Tages: Alexander überraschte sie mit einer detailgetreuen Wiederholung seines Heiratsantrags aus St. Petersburg, komplett mit Bootsfahrt, Rosenblüten und einem Geigenspieler, der ihr gemeinsames Lied spielte. Kim beschrieb den Moment als überwältigend und emotional. "Ich war wirklich so überwältigt und so gerührt, dass sogar ein paar Tränchen flossen", schrieb sie weiter. Die intime Feierlichkeit, die Alexander mit romantischen Details unvergesslich machte, spiegelte die tiefe Verbundenheit des Paares wider: "Ich habe einfach den wundervollsten Ehemann der Welt."

Vor Kurzem hatte Kim außerdem ausgeplaudert, wie sie ihren Liebsten kennengelernt hat. In einer Instagram-Fragerunde erinnerte sich die Sängerin daran, dass sie und Alexander sich das erste Mal im Klub begegnet sind. "Er hat mich angesprochen und ich war sofort hin und weg", verriet die Influencerin. Der Kontakt ging zwar zunächst verloren, doch das Schicksal mischte sich ein: Ihre Kinder besuchten schließlich dieselbe Kita – ab diesem Moment wurde aus dem flüchtigen Kennenlernen eine echte Liebesgeschichte.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander, 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Ehemann Alexander Beliaikin