Zwischen Mola Adebisi (45) und Janika Jäcke (30) entwickelte sich vor Kurzem eine kleine Turtelei. Der ehemalige VIVA-Moderator und die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin wurden sehr vertraut im Backstage-Bereich bei The Dome gesichtet und bestätigten auch, dass miteinander ausgehen. Doch jetzt hat sich das Blatt für das angehende Paar noch gewendet: Janika sieht ihre Zukunft nicht an der Seite von Mola.

Anscheinend ist der Funke bei den beiden Singles nicht übergesprungen. Wirkten sie vor wenigen Wochen noch sehr interessiert aneinander, so ist das zumindest vonseiten der Ex-Kuppelshow-Kandidatin passé. "Mola und ich sind tatsächlich nur sehr, sehr gute Freunde, nicht mehr und nicht weniger. Toller Mann, aber eine Beziehung wird es in der Zukunft nicht geben", erklärte sie gegenüber OK!. Wie der 45-Jährige mittlerweile über die Blondine denkt, ist hingegen nicht bekannt.

Ende November schien er jedenfalls noch Feuer und Flamme zu sein. Der Sänger verriet RTL sogar: "Wir sind zusammen gekommen, aber nicht zusammen. Wir sind kein Paar – noch nicht." Dieser Ausblick dürfte nun wohl hinfällig sein. Was sagt ihr zu Janikas Aussage? Stimmt ab!

