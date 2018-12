Was geht da wohl bei Mola Adebisi (45) und Janika Jäcke (29)? Anfang November posierten die beiden auf einer Party auffällig vertraut für ein Selfie. Vor wenigen Stunden tauchten dann die ersten Kuschelbilder des ehemaligen VIVA-Moderators und der Ex-Bachelor-Kandidatin aus dem Backstage-Bereich bei The Dome auf. Gegenüber Promiflash wollten sie zuerst kein Statement über ihre Turtelei abgeben. Jetzt bestätigte Mola aber: Die beiden daten sich.

An der Bar der VIP-Area fiel das neue Duo auch den anderen Gästen auf. Doch so verschmust die zwei wirkten, eine Beziehung wollen sie es noch nicht nennen. "Wir sind zusammen gekommen, aber nicht zusammen. Wir sind kein Paar - noch nicht", verriet der 45-Jährige gegenüber RTL. Freunde der Blondine und des Musikers bestätigten hingegen, dass die beiden ein festes Liebespaar seien. Bleibt abzuwarten, wann sie ihre Liaison endgültig verkünden.

So oder so scheint die längere Zeit glücklose Hamburgerin ihren Mr. Right gefunden zu haben. Fast drei Jahre blieb Janika single – trotz zweier Kuppelshow-Teilnahmen. Mola und seine vorige Partnerin hatten sich im April 2017 voneinander getrennt.

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke, Mola Adebisi und Janina Celine Jahn

Promiflash Mola Adebisi und Janika Jäcke Backstage bei "The Dome"

Action Press / Voß, Cindy Mola Adebisi und Joanne bei der "Tarzan"-Musical-Premiere im November 2016

