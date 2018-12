Mit ihrem Aufzug war Herzogin Kate (36) der Hingucker! Im Beisein der britischen Königsfamilie marschierte die Brünette standesgemäß wie in jedem Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag durch eine jubelnde Menschenmenge zum Gottesdienst in der St. Mary Magdalena Church. Bei dem Event setzte die 36-Jährige auf ein Ensemble in gediegenem Weinrot – Hut, Mantel, Handschuhe und Pumps waren im passenden Farb-Look gewählt. Doch diesen stylishen Hammer hat sich die Frau von Prinz William (36) einiges kosten lassen!

Für das Outfit blätterte Kate rund 11.000 Euro hin! Denn die einzelnen It-Pieces waren von namhaften Designern. So entstammt ihr Mantel der kreativen Feder von Catherine Walker und wird auf knapp 3.300 Euro geschätzt. Ebenso hoch zu Buche schlagen die Ohrringe der Herzogin – die Gianvito Rossi-Klunker kosten stolze 5.600 Euro! Ebenso luxuriös sind Kates Schuhe, die 550 Euro wert sind, ihre Mulberry-Clutch für rund 550 Euro und die Kopfbedeckung für 920 Euro. Im Vergleich dazu sind die Handschuhe der Dreifach-Mama mit circa 85 Euro ein Schnäppchen. Welches Kleid Kate drunter trug und wie viel dieses gekostet hat, ist allerdings nicht bekannt.

In einer wesentlich zurückhaltenderen Farbe zeigte sich neben Kate auch ihre Schwägerin Herzogin Meghan (37) stilsicher auf dem Weg zur Kirche. Sie verpackte ihren Babybauch in ein dunkles langes Kleid und hackte sich liebevoll bei ihrem Ehemann Prinz Harry (34) ein.

Splash News Herzogin Kate und Herzogin Meghan an Weihnachten 2018

Anzeige

SplashNews.com Herzogin Kate und Herzogin Meghan im Dezember 2018 in Sandringham

Anzeige

Splash News Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Was haltet ihr vom Preis von Kates Xmas-Garderobe? Einer Herzogin angemessen! Viel zu teuer! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de