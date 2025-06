Das machen die Ex-Partner der britischen Royal-Ladys heute

Bevor Herzogin Meghan (43), Prinzessin Kate (43) und Königin Camilla (77) ihr großes Glück mit Prinz Harry (40), Prinz William (43) und König Charles (76) fanden, waren die Royal-Ladies bereits liiert. Doch was ist aus ihren Ex-Männern geworden? Die heutige Prinzessin von Wales war etwa während ihrer Studienzeit an der Universität St. Andrews mit dem Kommilitonen Rupert Finch liiert. Obwohl wenig über ihre gemeinsame Zeit bekannt ist, äußerte sich Rupert 2006 gegenüber der Daily Mail: "Es ist nichts, worüber ich jemals sprechen werde. Es ist zwischen Kate und mir und war vor langer Zeit."

Kate und ihr Studienfreund scheinen auch nach ihrer vergangenen Beziehung in Kontakt geblieben zu sein, denn Rupert nahm sogar an der Hochzeit der Royals im Jahr 2011 teil. Heute ist er ein erfolgreicher Anwalt in London und mit Lady Natasha Rufus Isaacs verheiratet, der Mitgründerin der Marke Beulah London, die Kate regelmäßig trägt. Bevor Meghan ihre Ehe mit dem heutigen Duke of Sussex einging, war sie bis 2014 mit dem Produzenten Trevor Engelson (48) verheiratet. Nur zwei Wochen nach Meghans und Harrys Hochzeit im Jahr 2018 verlobte sich Trevor mit der amerikanischen Millionenerbin Tracey Kurland. Gemeinsam haben sie zwei Töchter und begrüßten im Februar 2025 ihren ersten Sohn.

Weitaus bekannter ist die erste Ehe von Königin Camilla. Bevor sie mit König Charles den Bund fürs Leben einging, war sie mit dem britischen Offizier Andrew Parker Bowles liiert. Nach 22 Jahren wurde ihre Ehe, aus der zwei Kinder hervorgingen, geschieden. Andrew bleibt jedoch weiterhin freundlich mit seiner Ex-Frau verbunden. Zuletzt wurde der heute 85-Jährige 2024 beim Royal Ascot an ihrer Seite gesehen.

Chris Jackson/Getty Images Collage: Königin Camilla, Herzogin Kate und Herzogin Meghan

Getty Images Ein Teil der britischen Königsfamilie im Juli 2018

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025