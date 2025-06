Familienzuwachs: Prinz William will einen Welpen behalten

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben ihren Kindern eine besondere Freude gemacht: Ihre geliebte Cockerspaniel-Hündin Orla hat kürzlich Nachwuchs bekommen. Insgesamt vier Welpen kamen zur Welt, und die Familie plant, einen der kleinen Vierbeiner zu behalten. Die Kinder – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – sollen großen Spaß an der Zeit mit den Welpen haben. "Es ist einer der Gründe, heißt es, warum sie [Kate] und Prinz William sich entschieden haben, mit ihrem geliebten Spaniel Orla zu züchten. Es war nicht nur etwas, worauf sich die Kinder freuen konnten, sondern ich höre, dass sie planen, einen der Welpen zu behalten", schrieb Rebecca English in einem Artikel für die Daily Mail.

Bereits in der Vergangenheit hatte das royale Ehepaar die Liebe zu Orla immer wieder öffentlich gezeigt. Von süßen Schnappschüssen mit der Hündin bis hin zu Anekdoten hatten William und Kate ihre enge Bindung zu ihrem Haustier betont. Bei einem offiziellen Termin im vergangenen Jahr in Cornwall verriet William, dass Orla nachts oft das Bett mit ihm und Kate teilt. Auch das Vorgänger-Haustier der Familie, der 2020 verstorbene Lupo, ein ebenfalls sehr geliebter Cockerspaniel, war fest in den Alltag der Wales-Familie integriert.

Erst vor wenigen Tagen sorgte die Familie mit einem herzerwärmenden Schnappschuss für Begeisterung: Zum 43. Geburtstag von William postete Kate auf Instagram ein Foto, das ihn gemeinsam mit den Welpen und Orla auf einer Wiese zeigte. Dazu schrieben sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Alles Liebe von C, G, C, L, Orla und den Welpen!" Die Fans waren entzückt und gratulierten zahlreich unter dem Beitrag. "Das ist absolut niedlich! Einen fantastischen Geburtstag mit denen, die Sie am meisten lieben", hieß es in einem der vielen Kommentare.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, Juni 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte, 2025