Ist doch alles im Reinen zwischen Herzogin Meghan (37) und Herzogin Kate (36)? In den vergangenen Wochen machten etliche Gerüchte um einen ausgewachsenen Streit zwischen den royalen Schwägerinnen die Runde. Verschiedene Gründe sollen dazu beigetragen haben: Meghans kostspielige Garderobe und ihr angeblich schlechtes Verhalten gegenüber Kates Personal sollen der Gattin von Prinz William (36) unter anderem gehörig auf die Nerven gehen. Doch aktuelle Bilder zeigen nun eine ganz andere Stimmung zwischen den beiden: Sie lächeln sich total gelöst an!

Auf den Fotos sieht man die Royal-Ladys auf dem Weg zur Weihnachtsmesse am 25. Dezember in der St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham – beide haben sich bei ihren Ehemännern untergehakt und sind in elegante lange Mäntel gehüllt. Unter Meghans Jacke lugt ihr Babybauch hervor. Doch das wohl auffälligste Detail an den Aufnahmen ist das freudige Strahlen, das sowohl Kate als auch ihre Schwägerin aufgelegt haben, während sie scheinbar ein kurzes vertrautes Gespräch führen! Zwischendurch werfen die beiden sich sogar noch ein freundliches Lächeln zu.

Dieser Gang zur Kirche war für Kate und Meghan seit Wochen der erste gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit. Zuletzt nahmen sie zusammen mit ihren Gatten an einer Zeremonie zu Ehren der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges in der Westminster Abbey teil. Was sagt ihr zu den Schnappschüssen – verstehen die Herzoginnen sich untereinander? Stimmt ab!

Stephen Pond/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan, Dezember 2018

Stephen Pond/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan, Dezember 2018

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate in der Westminster Abbey

