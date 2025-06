William und Kate stellen heimlich ihr Königsteam zusammen

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) bereiten sich gerüchteweise intensiv auf den Tag vor, an dem sie König und Königin des Vereinigten Königreichs werden. Wie People berichtet, arbeiten die beiden diskret daran, ein Team aus Beratern und Vertrauten um sich zu versammeln, das sie auf ihrem zukünftigen Weg unterstützen soll. Diese Maßnahmen scheinen durch die gesundheitlichen Herausforderungen von König Charles III. (76), der sich derzeit in Behandlung gegen Krebs befindet, zusätzlich an Bedeutung gewonnen zu haben. Experten betonen allerdings, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass der König in absehbarer Zukunft abdanken wird.

Insider berichten, dass William und Kate ein besonderes Augenmerk darauf legen, ein Team zu formen, das sowohl strategische als auch diplomatische Fähigkeiten mitbringt. Viele ihrer aktuellen Unterstützer sollen aus diplomatischen und Regierungskreisen kommen und als zugänglich und engagiert gelten. "Sie wissen, wie wichtig es ist, für den Thron mit einem vertrauten Team an ihrer Seite angemessen vorbereitet zu sein. Sie sind entschlossen, königliches Drama zu vermeiden und sich darauf zu konzentrieren, Kontinuität und Relevanz der Monarchie auch zukünftig zu sichern", erklärt Royal-Expertin Hilary Fordwich gegenüber dem Magazin.

Die Art und Weise, wie William und Kate an die Zukunft herangehen, wird als entscheidend für den langfristigen Erfolg der Monarchie angesehen. Kate setzt dabei verstärkt auf eine diskrete Balance zwischen öffentlichem Engagement und privatem Rückzug, wobei Familie und insbesondere ihre drei Kinder stets im Vordergrund stehen. Laut Experten wirkt Kate durch diesen Ansatz authentisch und hat damit bereits viele Sympathien im Palast sowie in der Öffentlichkeit gewonnen. Ihr Ziel, eine moderne und relevante Monarchie zu schaffen, verbindet sie eng mit William – gemeinsam streben sie nach einer vertrauensvollen Beziehung zur Bevölkerung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2025