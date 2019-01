Vor fast zehn Jahren hat Schauspieler Marc Dumitru seine heutige Ehefrau kennengelernt. Am Set von "Das Haus Anubis" hat es nach einer Zeit zwischen ihm und seiner damaligen Kollegin Kristina gefunkt. Im September letzten Jahres traten die beiden dann das erste Mal vor den Traualtar. Nun holten sie sich noch den Segen Gottes: Marc und Kristina haben an Silvester kirchlich geheiratet!

Die freudige Nachricht teilte jetzt RTL mit. Im Kreise der Familie gaben sich die beiden Turteltauben am Bodensee das Jawort und zelebrierten damit ein zweites Mal ihre Liebe. Bereits am 01. September 2018 trat das Paar in den Bund der Ehe ein und feierte eine standesamtliche Hochzeit. "Missetat begangen", verkündete der 32-Jährige damals diesen besonderen Tag auf Instagram mit einem Augenzwinkern.

"Mir war relativ schnell klar, dass Kristina die Liebe meines Lebens ist", beschrieb der "Nachtschwestern"-Star den ersten Eindruck seiner heutigen Gattin. Doch Kristina war wohl nicht gleich von Anfang an Feuer und Flamme für ihren Neu-Ehemann. "Bei ihr musste ich anfangs jedoch noch etwas Überzeugungsarbeit leisten", erzählte er lachend weiter.

Instagram / marcdumitru Marc Dumitru

Anzeige

WENN.com Marc Dumitru, Schauspieler

Anzeige

Instagram / marcdumitru Marc Dumitru und seine Ehefrau Kristina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de