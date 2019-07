Große Freude bei den Nachtschwestern! Anfang des Jahres startete das neue Format, in dem Mimi Fiedler (43) als Nora und Ines Quermann als Ella in den Hauptrollen zu sehen sind. Bislang wurden die ersten neun Episoden der zehn Folgen langen ersten Staffel ausgestrahlt – und jetzt steht fest, dass die Krankenhaus-Serie in die Verlängerung gehen wird. Die RTL-Sendung bekommt eine zweite Staffel: Sila Sahin (33) und Co. könnten glücklicher nicht sein.

In einer Videobotschaft auf Twitter bedankten sich die "Nachtschwestern"-Darsteller nun bei ihren treuen Zuschauern und ließen ihrer Freude freien Lauf. "Zweite Staffel! Wir sind bestätigt! Mit denen darf ich die geile Reise weitermachen", strahlte Marc Dumitru (33) in seine Smartphone-Kamera und zeigte auf ein Foto der bisherigen Stammbesetzung. Für die frischgebackene Zweifachmama Sila war die gute Nachricht sogar ein Grund, sich aus der Baby-Pause zu melden. "Eine zweite Staffel, juhu, juhu. Und ihr seid mit dabei", stimmte sie in dem Video hopsend einen Singsang an.

Laut DWDL waren die bisherigen Quoten der Sendung am vergangenen Dienstagabend jedoch nicht allzu berauschend. Der Marktanteil soll aktuell bei rund elf Prozent liegen – im Schnitt 1,9 Millionen Zuschauer sahen sich die vergangenen Folgen der Serie an. Lediglich einmal konnte das TV-Format nur einstellige Quoten verbuchen.

TVNOW Ines Quermann und Mimi Fiedler bei "Nachtschwestern"

TVNOW / Christoph Assmann Dr. Jan Kühnert (Marc Dumitru), Samira Akgün (Sila Sahin-Radlinger) in "Nachtschwestern"

MG RTL D / Christoph Assmann Marc Dumitru, Sila Sahin, Mimi Fiedler, Ines Kurenbach, Nassim Avat, Valerie Huber und Oliver Franck

