"Haus Anubis"-Stars Féréba und Marc bei AWZ wieder vereint!

Damit hatten sie wohl selbst nicht gerechnet. Vor rund einem Jahr wurde Féréba Koné Teil der beliebten Vorabendserie Alles was zählt. Seither begeistert sie die Zuschauer regelmäßig in ihrer Rolle der Imani. Ende 2022 stieg Marc Dumitru (36) bei der Daily ein. Für seine Serienkollegin ist der gebürtige Baden-Württemberger kein Unbekannter: Féréba und Marc hatten bereits vor rund zehn Jahren gemeinsam für "Das Haus Anubis" zusammen vor der Kamera gestanden!

Im Interview mit Bild erinnerten sich die 32-Jährige und der Schauspieler an ihre gemeinsame Zeit am Set der Kinderserie zurück. "Wir hatten die zeit unseres Lebens. Wir haben zusammen gearbeitet, gewohnt, Urlaube verbracht", plauderten die beiden aus. Rund drei Jahre lang hatten sie gemeinsam mit ihren anderen Kollegen wie "in einer Blase" gelebt. "Eine unendliche Klassenfahrt", schwärmten Féréba und Marc. Doch mit dem Ende der Serie verloren sich die beiden aus den Augen.

Dennoch scheinen sich die AWZ-Stars noch immer blendend zu verstehen. "Er weiß genau, was er sagen muss, dass ich vor Lachen ausraste. Da reichen schon seine Blicke", verriet die gebürtige Hamburgerin. In der Vorabendserie haben die Rollen der zwei bislang jedoch nicht viel miteinander zu tun. "Aber was nicht ist, kann ja noch werden...", teaserten die Schauspielerin und der 36-Jährige an.

wcrART Marc Dumitru, Schauspieler

Ot,Ibrahim Féréba Koné, Schauspielerin

Christoph Hardt / Future Image Marc Dumitru, Schauspieler

