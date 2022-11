"Haus Anubis"-Star Marc Dumitru neu bei "Alles was zählt"!

Frischer Wind bei Alles was zählt! Der Cast der beliebten Vorabend-Soap ist derzeit ganz schön in Bewegung. Erst im November wurde verkündet, dass die Fans sich schweren Herzens von Finn Albrecht aka Christopher Kohn (37) trennen müssen. Dafür stießen mit Thiago Braga de Oliveira und Lilly Joan Gutzeit (23) gerade erst zwei neue Gesichter dazu. Und damit nicht genug: Auch "Haus Anubis"-Star Marc Dumitru (36) steigt bald bei "Alles was zählt" ein!

Das gab Picture Puzzle Medien jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Marc hat mit der Figur Kilian Reichenbach eine neue Hauptrolle in der Serie ergattert! Der Anwalt ist der Cousin von Nathalie von Altenburg (Amrei Haardt, 33) und Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck, 39). "Kilian Reichenbach zieht es nach Essen in den Schoß seiner Familie, um mit seiner eigenen Anwaltskanzlei erfolgreich durchzustarten. Der smarte Jurist hat Charme, Chuzpe und weiß genau, was er will", heißt es in der Bekanntgabe. "Das Wiedersehen mit der Familie, insbesondere seinen Cousinen Nathalie und Isabelle wird zum Fest – doch lange währt der Müßiggang nicht, denn schon wartet ein komplizierter Fall von Fahrerflucht auf ihn..."

Im Interview schwärmte der TV-Star, den man auch aus Nachtschwestern kennt, von seinem ersten Drehtag für "Alles was zählt": "Der erste Tag war wirklich großartig. Ich war schon aufgeregt, aber hier wird man von allen so unglaublich toll aufgenommen, dass es sich so anfühlt, als wäre man schon lange dabei." Viele Kollegen und Crewmitglieder kenne er bereits von anderen Produktionen, sodass es sich direkt noch heimeliger angefühlt habe. "Féréba Koné und ich haben zum Beispiel lange beim 'Haus Anubis' zusammen gespielt und uns nun schon zehn Jahre nicht mehr gesehen", berichtete er.

Marc wird ab dem 29. Dezember um 19:05 Uhr bei "Alles was zählt" bei RTL zu sehen sein.

Anzeige

RTL Julia Feldhagen Féréba Koné, Marc Dumitru und Ania Niedieck von "Alles was zählt"

Anzeige

Instagram / marcdumitru Marc Dumitru, Schauspieler

Anzeige

Instagram / marcdumitru Marc Dumitru, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de