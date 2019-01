Steht schon der nächste Nachwuchs bei Alena (29) und Ex-Fußballer Clemens Fritz (38) an? Ihr gemeinsames Töchterchen kam im August 2017 zur Welt und kurz darauf heirateten sie auch. Dass es nicht bei einem Kind bleiben soll, hat das Model bereits angekündigt. Tatsächlich wollen die Eheleute auch schon bald ein weiteres Baby, aber wie viele Kids wünscht sich Alena überhaupt?

"Wir wollen noch zwei Weitere", plauderte die Blondine kürzlich im Promiflash-Interview aus und fügte hinzu: "Ich will auch nicht zu lange warten, aber im Moment ist es auch ganz gut, jetzt ein bisschen flexibler zu sein, weil sie in der Kita ist. Es kommen aber noch mehr irgendwann." Aktuell kann sich die stolze Mama dank guter Kinderbetreuung nämlich auch ihrer Karriere widmen, doch der Wunsch nach mehr Babys scheint trotzdem an erster Stelle für sie zu stehen.

Für den Moment wollen Alena und Clemens die Planung also ruhig angehen lassen: "Ich denke so langsam dran. Mein Mann genießt es gerade so, wie es ist, zumal die Kleine uns echt einnimmt, aber sie ist unfassbar süß. Von daher würde ich sagen, sie hat es noch verdient, dass sie noch Einzelkind ist."

James Coldrey/ActionPress Clemens und Alena Fritz beim Kindertag 2017

Instagram / alena.fritz Alena Fritz mit ihrer Tochter

Instagram / alenagerber Alena Fritz mit ihrer Tochter in Dubai

