Alena Fritz (29) im Babyfieber! Im August vergangenen Jahres wurden das Model und der Ex-Fußballer Clemens Fritz (38) zum ersten Mal Eltern. Wenige Monate darauf heirateten sie standesamtlich, dieses Jahr folgte dann die kirchliche Traumhochzeit in Weiß. Klingt eigentlich nach dem vollkommenen Glück. Doch abgeschlossen ist die Familienplanung bei Alena und Clemens deshalb noch nicht. Jetzt sprach die 29-Jährige über die Pläne für Baby Nummer zwei.

Zu Vip.de sagte Alena: "Ursprünglich haben wir gesagt: Wir fangen mit einem schönen Abstand von zwei Jahren an. Dann wäre ich also jetzt wieder schwanger." Darauf fügte sie aber schnell an: "Ich bin es nicht!" Gerade laufe es sehr gut mit ihrer Tochter, deren Namen sie für sich behalten. "Jetzt beginnt man wieder, flexibler zu sein, denn die Kleine ist so groß, und ich kann wieder arbeiten. Das genieße ich gerade auch." Lange Zeit lassen, wollen sich Alena und ihr Clemens trotzdem nicht: "Wir wollten nächstes Jahr wieder loslegen."

Wie die beiden ihre Liebe trotz Elternstress frisch halten, hatte die Wahlmünchnerin vor Kurzem im Promiflash-Interview verraten. Einmal in der Woche nehmen sich Clemens und seine Alena ein paar Stunden Zeit, die sie dann ganz alleine miteinander verbringen.

Instagram / alena.fritz Alena und Clemens Fritz, August 2018

Anzeige

Instagram / alena.fritz Alena Gerber und ihre Tochter

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Alena und Clemens Fritz in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de