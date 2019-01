Und noch ein Baby zum neuen Jahr: Erst vor wenigen Monaten verkündete ein Insider, dass Schauspielerin Haley Bennett (30) und ihr Lebensgefährte Joe Wright (46) in freudiger Erwartung sind. Noch an Weihnachten posierte die Blondine mit einem ordentlichen Babybauch vor dem Christbaum. Mittlerweile ist das Paar nun aber zu dritt: Haley und ihr Joe sind vor Kurzem stolze Eltern eines putzmunteren Babys geworden!

Diese freudige Nachricht verkündete die "The Girl on the Train"-Darstellerin jetzt ihrer Instagram-Community. In ihrer Story schrieb sie: "Ich liebe dieses Mama-Leben. Ein ganz großes Dankeschön an 2018." Dazu teilte die 30-Jährige ein Bild von der Baby-Wiege ihres Nachwuchses. Bisher gab die Leinwand-Beauty aber weder den Namen noch das Geschlecht ihres Kindes preis.

Mit dem ersten gemeinsamen Kind krönen Haley und Joe ihre knapp einjährige Liebe. Anfang 2018 soll das Paar zusammengekommen sein – ihre Beziehung bestätigten die beiden allerdings erst vor einigen Monaten. Auf Instagram bestätigte die blonde Schönheit ihre Turtelei mit dem "Stolz und Vorurteil"-Macher mit einem verschmusten Knutschbild.

Instagram / halolorraine Haley Bennett mit ihrem Baby

Instagram / halolorraine Haley Bennett an Weihnachten 2018

Getty Images Haley Bennett bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

