Es steht Nachwuchs im Hause Bennett an! Die schöne Schauspielerin Haley Bennett (30) soll Medienberichten zufolge mit ihrem ersten Kind schwanger sein. Mit ihren Rollen in "Girl on the Train" und "Die glorreichen Sieben" konnte sie sich 2016 endgültig an die Spitze von Hollywoods Elite katapultieren. Nun erwartet sie auch privat ihr ganz ganz großes Glück. Haley und ihr Partner Joe Wright sollen schon in wenigen Monaten Eltern werden!

Die freudige Nachricht verkündete aber nicht Haley selbst. Ein Insider offenbarte gegenüber Page Six den baldigen Familienzuwachs: "Sie erwarten schon diesen Winter ein Baby", erklärte die Quelle. Die attraktive Blondine befände sich aktuell im sechsten Monat. Für die 30-Jährige ist es die erste Schwangerschaft überhaupt. Was es wird, plauderte der Informant allerdings nicht aus.

Mit dem Regisseur Joe ist Haley noch gar nicht so lang liiert. Erst Anfang des Jahres sollen der "Stolz und Vorurteil"-Macher und seine Liebste zusammengekommen sein. Haley machte ihre Liebe allerdings erst vor wenigen Wochen richtig öffentlich: Mit einem Knutschpic auf Instagram bestätigte sie die monatelangen Turtelgerüchte. Ob nach dem Nachwuchs nun auch bald eine Hochzeit ansteht?

Getty Images Joe Wright, britischer Regisseur

Anzeige

Instagram / halolorraine Joe Wrigt und Haley Bennett

Anzeige

Getty Images Haley Bennett, US-Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de