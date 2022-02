Mit diesem Look verzauberte Haley Bennett (34) auf der "Cyrano"-Premiere. Die Schauspielerin ist ab dem 3. März in der Musicalverfilmung des Klassikers "Cyrano de Bergerac" neben Peter Dinklage (52) in den deutschen Kinos zu sehen. In Großbritannien feierte der Film bereits vor einigen Wochen Premiere. Dabei stach vor allem Haley mit einem ungewöhnlichen Outfit hervor. Wie sie im Promiflash-Interview verriet, war sie sogar selbst an dem Design beteiligt.

Die 34-Jährige erschien auf dem roten Teppich in einer sehr auffälligen romantischen Robe der Designerin Elena Dawson. Haleys Kleid stach vor allem durch die vielen Rosenapplikationen und den käfigartigen Rock sofort ins Auge. "Ich habe das Kleid mit einer wunderbaren UK-Designerin entworfen. Es sollte definitiv eine Anlehnung an die Romantik des Films sein", erklärte Haley diesen Look gegenüber Promiflash.

Doch ihr Outfit war nicht nur optisch perfekt auf den Film abgestimmt, sondern offenbar auch überraschend gemütlich. Haley konnte sich in dem Kleid nämlich trotz der ungewöhnlichen Konstruktion problemlos hinsetzen. "Den Käfig konnte man abnehmen. Ich habe ihn einfach abgenommen und dann war es tatsächlich sehr bequem, denn der Rest bestand aus Tüll. Ich habe mich daher gefühlt, als würde ich auf einem Kissen sitzen", erzählte sie.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Haley Bennett und Peter Dinklage in "Cyrano"

Getty Images Kelvin Harrison Jr., Haley Bennett und Peter Dinklage bei der UK-Premiere von "Cyrano"

Getty Images Haley Bennett beim Rome Film Fest 2021

