Die erste Folge und schon schwächelt Der Bachelor! Der neue Rosenkavalier Andrej Mangold (31) sucht seit gestern Abend die große Liebe im TV. Endlich traf er auf die 20 Single-Ladys, die in den kommenden Wochen um sein Herz buhlen – und dabei ging es schon in der allerersten Folge ziemlich heiß her. Von peinlichen Auftritten bis heftigem Rumgezicke bot die Auftakt-Episode eigentlich alles, was das Bachelor-Fan-Herz begehrt. Trotzdem war Andrejs Debüt der schwächste Staffel-Start seit Jahren!

Eigentlich kann die erste Folge der Kuppelshow immer über drei Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Wie DWDL berichtet, sahen am Mittwochabend allerdings nur 2,77 Millionen Fans dabei zu, wie der Bachelor seine Ladys kennenlernte. Quotentechnisch also ein ganz schöner Flop. Dabei schien die Start-Folge doch vor Fremdschäm-Momenten und ersten Zickereien nur so zu strotzen – also genau das, was die Zuschauer an der Datingshow so sehr lieben.

Einen der ungewöhnlichsten Auftritte legte in der ersten Nacht der Rosen wohl Kandidatin Lara Helmrich hin. Zuerst versuchte sie, den Bachelor mit Knister-Kaugummi zu bezirzen. Als das nicht so recht zu funktionieren schien, legte sie auch gleich noch ein kleines Tänzchen für den 31-Jährigen hin. Wie hat euch die erste Folge der neuen Bachelor-Staffel gefallen? Stimmt ab!

