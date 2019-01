Was für ein denkwürdiger Auftritt! In der ersten Bachelor-Folge wurde es ernst für Andrej Mangold (31), denn zum ersten Mal traf er auf die Ladys. 20 Frauen kämpfen in der neunten Staffel um den TV-Junggesellen und wollen dabei natürlich nichts dem Zufall überlassen. Um Andrej dabei in Erinnerung zu bleiben, ließen sich die Kandidatinnen einiges einfallen: Lara Helmrich bezirzte ihn mit einer kleinen Tanzeinheit!

Doch noch einmal von vorn: Nach dem Ausstieg aus der Limousine blieb der Blondine vor Nervosität die Luft weg. Auch die Geschenk-Übergabe eines Knister-Kaugummis sollte Lara nicht die Angst nehmen und so ließ die 27-Jährige Taten statt Worte sprechen. "Tanzen kann ich auch, kannst du mir einen Beat geben?", forderte die Berlinerin Andrej auf. Der Hannoveraner spielte mit und gab ihr mit seinen Händen einen Rhythmus vor.

Lara steppte vollen Mutes auf dem roten Teppich vor dem Mann ihres Begehrens. Ob sie es geschafft hat, Andrej um den Finger zu wickeln? "Interessant definitiv, weil anders", urteilte der 31-Jährige weniger später lachend. Wie kam die Performance bei euch an? Stimmt ab!

