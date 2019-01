Gisele Oppermann hat sich für ihre Zeit im Dschungelcamp eine neue Frisur zugelegt! Am Donnerstagabend wurde offiziell bestätigt, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kommende Woche in den TV-Urwald einziehen wird. Als allseits bekannte Show-Heulsuse freuen sich die Zuschauer bereits auf eine emotionale Reise mit dem Model – doch die Schauspielerin hat noch mehr im Gepäck: Gisele fliegt mit einem scharfen Side-Cut nach Australien!

Erst vor wenigen Stunden veröffentlichte RTL die ersten Promo-Bilder der diesjährigen Dschungelcamper. Mit dabei sind auch gleich mehrere Aufnahmen der 31-Jährigen – und auf denen strahlt der einstige Schützling von Heidi Klum (45) mit frischem Haarschnitt in die Kamera! Während die eine Seite ihres Scheitels von einer üppigen Wallemähne bedeckt ist, ist die andere Kopfseite raspelkurz rasiert – auffälliger geht's wohl kaum!

Ob sich Gisele mit der neuen Frise wohl auch ein neues Image erhofft? Das Werbegesicht hatte während ihrer Laufstegshow-Zeit 2008 fast ausschließlich durch ihren weinerlichen Charakter für Schlagzeilen gesorgt. Auch heute bezeichnet sie sich noch als Sensibelchen: "Ich jammere auch ganz gerne mal, aber ich kann auch ordentlich austeilen!", erklärte sie dem Sender.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

OHLENBOSTEL,GUIDO Gisele Oppermann in Duisburg 2011

MG RTL D / Arya Shirazi Gisele Oppermann, Model

MG RTL D / Arya Shirazi Gisele Oppermann, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

