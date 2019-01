Der Cast des diesjährigen Dschungelcamps kann sich wirklich sehen lassen! Erst am Donnerstagabend hatte RTL ganz offiziell die Kandidatenliste des kommenden Busch-Spektakels veröffentlicht. Neben Muskelprotz Bastian Yotta (42), Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (30) und Ex-Germany's next Topmodel-Heulsuse Gisele Oppermann sind auch GZSZ-Schnuckel Felix van Deventer (22) und Sex-Podcasterin Leila Lowfire am Start. Nun gibt es ein weiteres Highlight für die Fans des Formats: Hier sind die offiziellen Bilder der Dschungelcamper!

Dass zwischen Evelyn und ihrem Exfreund Domenico De Cicco die Fetzen fliegen könnten, zeigt sich auch schon auf den Werbeaufnahmen: Während der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer eine üppige Rose zwischen den Zähnen hält, zerschneidet Evelyn besagte Schnittblume mit einer Gartenschere – eine klare Kampfansage! Wie gefallen euch die Bilder der Dschungel-Stars? Stimmt unten ab!

Was für ein Anblick! Auf der Presseseite des Senders wurden vor wenigen Minuten die ersten Teaser-Fotos der Staffel veröffentlicht. Besonders Selfmade-Millionär Bastian Yotta ist ein echter Hingucker: Mit offenem Shirt und XL-Sixpack strahlt der Wahl-Amerikaner in die Kamera. Ebenso sexy zeigt sich auch Erotik-Ikone Sibylle Rauch – wie in ihrem Kultfilm mit einem "Eis am Stiel". Currywurst-König Chris Töpperwien bleibt sich auch auf den Schnappschüssen treu: Genüsslich würzt der Auswanderer eine Portion Curry-Pommes.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Gisele Oppermann, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Bastian Yotta, Dschungelcamp-Kandidat 2019

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, Dschungelcamp-Kandidat 2019

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Chris Töpperwien, Dschungelcamp-Kandidat 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Sibylle Rauch, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Tommi Piper, Dschungelcamp-Kandidat 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Doreen Dietel, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Peter Orloff, Dschungelcamp-Kandidat 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Sandra Kiriasis, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Felix van Deventer, Dschungelcamp-Kandidat 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Leila Lowfire, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

Wie findet ihr die ersten Bilder? Total vielversprechend! Ziemlich nichtssagend! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de