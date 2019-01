Leila Lowfire startet ihr Dschungelcamp-Abenteuer ganz unglamourös! Erst vor wenigen Tagen bestätigte RTL die endgültige Besetzung für das diesjährige Promi-Camp. So nach und nach machen sich nun die zwölf Stars und Sternchen auf den Weg nach Down Under – schließlich heißt es bereits am 11. Januar: Bitte einziehen! Für die Sex-Podcasterin ging es am frühen Samstagmorgen los: Doch statt sich aufgetakelt der Presse am Flughafen zu stellen, zeigte sich Leila von ihrer natürlichen Seite!

Leila trat ihre Reise in den australischen Urwald komplett ungeschminkt an: Sichtlich glücklich und völlig make-up-frei lächelte sie am Frankfurter Flughafen nach dem Check-In in die Fotografen-Linsen. Bequemlichkeit schien auch bei ihrem Flieger-Outfit Priorität zu haben: Die 25-Jährige wählte knallenge Lederleggins, einen gemütlichen schwarzen Kapuzenpulli und eine lässige rosafarbene Bomberjacke für den aufregenden Aufbruchstag.

Somit ist Leila schon die dritte Kandidatin, für die der zweiwöchige Abstecher nach Australien bereits begonnen hat. Alf-Synchronsprecher Tommi Piper (77) wurde bereits am Freitagabend in eine Maschine Richtung Busch gesetzt. Und auch Bastian Yotta (42) befindet sich aktuell über den Wolken. Wie findet ihr Leilas Abflugslook? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Leila Lowfire, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

Anzeige

Getty Images Tommi Piper beim Abflug zum Dschungelcamp 2019

Anzeige

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta am Flughafen in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de